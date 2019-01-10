Лукашенко пригрозил РФ потерей "единственного союзника" на западном направлении
17:00 10.01.2019
Александр Лукашенко призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты.
По мнению главы государства, заработать дополнительные $400 млн для Беларуси не проблема. "По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 млрд. Что тут за проблема? Нет такой", - убежден Лукашенко. "Поэтому не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - добавил он. БЕЛТА
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