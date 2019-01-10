Госсекретарь США заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Майк Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии. При этом госсекретарь США выразил надежду, что до этого не дойдёт.

Выступая в Американском университете в Каире, Помпео сообщил, что Дональд Трамп готов снова осуществить военные действия в Сирии. Выступление госсекретаря транслировал телеканал Fox News. Говорит Москва