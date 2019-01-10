Америка собирается создать на Ближнем Востоке новый стратегический альянс

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты работают над формированием нового стратегического ближневосточного альянса, который позволит противостоять угрозам в регионе и содействовать экономическому и энергетическому взаимодействию государств. Об этом заявил в четверг в Американском университете в Каире госсекретарь США Майкл Помпео.

"Администрация Трампа также работает над формированием стратегического ближневосточного альянса для противодействия наиболее серьезным угрозам в регионе и активизации экономического и энергетического взаимодействия. Этот шаг направлен на то, чтобы собрать вместе членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Египет и Иорданию. Сегодня мы просим каждую из этих стран подумать над следующим шагом [на этом направлении]", - сказал он.

По его утверждению, Соединенные Штаты являются на Ближнем Востоке освободительной силой и никогда не стремились к доминированию в регионе, в отличие от Ирана.