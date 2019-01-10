Тушинский тоннель осушили и расчистили. Движение восстановлено
18:35 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Движение транспорта по Волоколамскому шоссе, где утром произошел провал грунта, по направлению в область восстановлено, сообщил ТАСС представитель столичного Центра организации дорожного движения.
"Движение по основному ходу Волоколамского шоссе по направлению в область запущено", - сказал собеседник агентства.
Тоннель в столичном районе Тушино затопило 10 января. По данным руководителя Канала имени Москвы Германа Елянюшкина, причиной стал размыв и проседание грунта под сооружением. Площадь провала составила 75 кв. метров.
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