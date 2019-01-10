Трамп: У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение...

19:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что несомненно введет в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе, если ему не удастся договориться с демократами. Об этом он заявил, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики, на которой, как утверждает американский лидер, обостряется кризис в сфере безопасности.

"У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение. Я пока не сделал этого, но могу это сделать. Если успеха (в переговорах с демократами - прим. ТАСС) не будет, я, вероятно, так и сделаю. Я бы даже сказал, что несомненно сделаю это", - подчеркнул Трамп.

"Если мы не достигнем соглашения, то было бы удивительным для меня самого, если бы я не объявил режим чрезвычайного положения", - добавил он.