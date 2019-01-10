Экс-глава разведки Ми-6 выразил свое мнение по поводу Brexit

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Cоглашение по условиям Brexit, заключенное с Брюсселем премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, угрожает национальной безопасности Соединенного Королевства. Об этом, как стало известно в четверг телеканалу "Скай ньюс", заявили в письме лидерам правящей Консервативной партии экс-глава службы британской внешней разведки Ми-6 Ричард Дирлав и бывший начальник Штаба обороны Чарльз Гутри.

В письме, которое оказалось в распоряжении телеканала, сказано, что в случае, если Палата общин одобрит данную сделку в результате намеченного на 15 января голосования, то это "подорвет национальную безопасность страны самым коренным образом".