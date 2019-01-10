Парагвай закрывает свое посольство в Венесуэле и разрывает дипотношения
20:03 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской страны.
"Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла, - говорится в обнародованном документе. - Было дано распоряжение закрыть наше посольство и немедленно отозвать наш дипломатический персонал из этой страны".
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