Парагвай закрывает свое посольство в Венесуэле и разрывает дипотношения

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Правительство Республики Парагвай... приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла, - говорится в обнародованном документе. - Было дано распоряжение закрыть наше посольство и немедленно отозвать наш дипломатический персонал из этой страны".