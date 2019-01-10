МИД Ирана: Когда бы и где бы США ни вмешивались, воцарялись хаос, репрессии и обиды
20:45 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты своей внешней политикой сеют только хаос и репрессии, куда бы они ни вмешивались. С таким мнением выступил в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он также призвал Вашингтон примириться с потерей влияния в его стране.
"Когда бы и где бы США ни вмешивались, воцарялись хаос, репрессии и обиды, - указал Зариф в "Твиттере". - В тот день, когда Иран станет имитировать "клиентов" Соединенных Штатов и тех, кого госсекретарь [Майкл] Помпео называет "образцами соблюдения прав человека" - будь то [бывший] шах [Ирана] или нынешние мясники, чтобы стать "нормальной" страной, в тот самый день в стране настанет ад. Для США было бы лучше всего смириться с утратой Ирана".
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