Литва знает, что НАТО нужно делать

20:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс должен трансформироваться с учетом изменений вызовов в сфере безопасности. Об этом в четверг в беседе с участниками проходящего в Литве "Снежного саммита" - неформальной встречи политиков и экспертов ЕС и НАТО по вопросам безопасности, заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

"Европа должна принять ответственность за свою оборону, одновременно сохраняя единство НАТО и реформируя оборону альянса в соответствии с изменением угроз", - цитирует президента пресс-служба.

Грибаускайте считает необходимым избегать в сфере безопасности "вакуума и недостатка лидерства, открывающих путь дестабилизации международной обстановки". "Наилучшим сдерживанием являются готовность и твердая воля каждого союзника по НАТО к обороне, последовательность в ответах на конвенционные и гибридные угрозы", - утверждала Грибаускайте.