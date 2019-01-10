0
0
123
Новости

Трамп решил не ехать на форум в Давосе

Добавить в избранное

21:37 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свой визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.

"Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ", - написал он в четверг в своем "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:10 10.01.2019
Глава МИД Германии собирается с визитом в Россию
0
68
20:53 10.01.2019
Литва знает, что НАТО нужно делать
0
162
20:45 10.01.2019
МИД Ирана: Когда бы и где бы США ни вмешивались, воцарялись хаос, репрессии и обиды
0
169
20:03 10.01.2019
Парагвай закрывает свое посольство в Венесуэле и разрывает дипотношения
0
217
19:25 10.01.2019
Экс-глава разведки Ми-6 выразил свое мнение по поводу Brexit
0
247
19:23 10.01.2019
Трамп: У меня есть полное право объявить чрезвычайное положение...
0
233
18:35 10.01.2019
Тушинский тоннель осушили и расчистили. Движение восстановлено
0
289
18:20 10.01.2019
Америка собирается создать на Ближнем Востоке новый стратегический альянс
0
306
17:40 10.01.2019
Госсекретарь США заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии
0
362
17:12 10.01.2019
В Британии кот искусствоведа повредил картину XVII века
0
328

Возврат к списку