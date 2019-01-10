Трамп решил не ехать на форум в Давосе

21:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свой визит на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.

"Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ", - написал он в четверг в своем "Твиттере".