Глава МИД Германии собирается с визитом в Россию

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения с Россией являются ключевым элементом европейской восточной политики, без РФ невозможно урегулирование конфликтов. Об этом заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас на новогоднем приеме Восточного комитета германской экономики, анонсировав свой скорый визит в РФ.

"В скором времени я снова отправлюсь в Россию", - сказал он, отметив важность поиска прямого диалога с Москвой. "Ключевой элемент европейской восточной политики - отношения с Россией, - отметил министр. - Без России решение конфликтов невозможно".