Глава NASA пока не планирует поездку в Россию
23:51 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.
"Директор [НАСА] в настоящее время не планирует совершать поездки за границу", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных планах Брайденстайна посетить в ближайшем будущем Россию и встретиться с директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. "Планы будущих поездок <...> пока находятся на рассмотрении", - добавила Пауэрс.
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