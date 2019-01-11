Глава NASA пока не планирует поездку в Россию

23:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.

"Директор [НАСА] в настоящее время не планирует совершать поездки за границу", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных планах Брайденстайна посетить в ближайшем будущем Россию и встретиться с директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. "Планы будущих поездок <...> пока находятся на рассмотрении", - добавила Пауэрс.