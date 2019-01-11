США выводят из Сирии военную технику - CNN
09:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru
Армия США начала переброску военной техники из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, за последние дни американские военные вывели первую партию «наземной военной техники».
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Пентагон по-прежнему намерен вывести войска из Сирии, несмотря на расхождение позиций США и Турции относительно курдов. Газета.Ru
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