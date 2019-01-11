В российских магазинах начали продавать яйца в упаковке по 9 шт

09:05 Источник: Вести.Ru

В магазинах России в продаже появились куриные яйца в новых упаковках. В них всего девять яиц, а не десять, как привыкли покупатели. В таре яйца расфасованы по три штуки в три ряда.

Фото новой упаковки появилось в социальных сетях, вызвав большой резонанс среди пользователей.

Яйца, продаваемые в российских магазинах, резко подорожали в начале декабря 2018 года. По мнению экспертов, причина – желание торговых сетей быстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед новогодними праздниками. Вести.Ru