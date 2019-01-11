Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора
09:20 11.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
В ответ на заявление Роскомнадзора о проверке опубликованных Би-би-си материалов на соответствие российскому законодательству, корпорация заявила, что работает в соответствии с законами стран, в которых она вещает.
"Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов", - заявил представитель Би-би-си.
В четверг российский медиарегулятор заявил, что в рамках проводимой проверки выявил на сайте Би-би-си материалы, которые могут быть признаны нарушающими антиэкстремистское законодательство.
В частности, Роскомнадзор утверждает, что обнаружил в материалах на сайте цитаты лидера запрещенной в России и многих других странах группировки "Исламское государство" Аль-Багдади, которые, по мнению российских чиновников, транслируют идеологические установки международных террористических организаций.
21 декабря 2018 года Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт Би-би-си "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания". Русская служба Би-би-си
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