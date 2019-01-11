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Петра Павленского приговорили во Франции к трем годам тюрьмы

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09:32 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд в Париже приговорил Петра Павленского к трем годам тюрьмы за поджог здания Банка Франции. При этом художника не стали заключать под стражу из-за отбытия им большей части срока. Известный художник-акционист был признан виновным в поджоге дверей банка и приговорен к трем годам, в том числе к двум условно. В предварительном заключении Павленский успел провести 11 месяцев и потому в тюрьму уже не вернется, сообщает радио RFI. Его соратницу Оксану Шалыгину суд приговорил к двум годам, включая 16 месяцев условно. Заключать под стражу ее также не стали.

Кроме того, Павленскому и Шалыгиной был назначен штраф – как сообщает «Новая газета», речь идет о сумме в 21 тысячу евро, которую они должны будут выплатить Банку Франции. Помимо этого, в течение пяти лет им запрещено ношение оружия. 

Павленский и Шалыгина подожгли здание банка в октябре 2017 года. Художники объяснили акцию тем, что банка находится на месте Бастилии и представляет собой «один из основных символов оккупации Парижа».

Павленский и его соратница получили во Франции политическое убежище после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга.  Эхо Москвы

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