Петра Павленского приговорили во Франции к трем годам тюрьмы
09:32 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд в Париже приговорил Петра Павленского к трем годам тюрьмы за поджог здания Банка Франции. При этом художника не стали заключать под стражу из-за отбытия им большей части срока. Известный художник-акционист был признан виновным в поджоге дверей банка и приговорен к трем годам, в том числе к двум условно. В предварительном заключении Павленский успел провести 11 месяцев и потому в тюрьму уже не вернется, сообщает радио RFI. Его соратницу Оксану Шалыгину суд приговорил к двум годам, включая 16 месяцев условно. Заключать под стражу ее также не стали.
Кроме того, Павленскому и Шалыгиной был назначен штраф – как сообщает «Новая газета», речь идет о сумме в 21 тысячу евро, которую они должны будут выплатить Банку Франции. Помимо этого, в течение пяти лет им запрещено ношение оружия.
Павленский и Шалыгина подожгли здание банка в октябре 2017 года. Художники объяснили акцию тем, что банка находится на месте Бастилии и представляет собой «один из основных символов оккупации Парижа».
Павленский и его соратница получили во Франции политическое убежище после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила художника в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. Эхо Москвы
Новости
- 11:00 11.01.2019
- Трампу подсказали, где можно взять денег на строительство стены
- 10:32 11.01.2019
- Порядка 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права
- 10:20 11.01.2019
- Во Франции "Желтые жилеты" вывели из строя 60% дорожных камер
- 10:05 11.01.2019
- Покупателей будут уведомлять о наличии растительных жиров в составе молочной продукции
- 10:00 11.01.2019
- Минфин США намерен сохранить "жесткие" санкции против РФ
- 09:20 11.01.2019
- Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора
- 09:05 11.01.2019
- В российских магазинах начали продавать яйца в упаковке по 9 шт
- 09:00 11.01.2019
- США выводят из Сирии военную технику - CNN
- 23:51 10.01.2019
- Глава NASA пока не планирует поездку в Россию
- 22:10 10.01.2019
- Глава МИД Германии собирается с визитом в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать