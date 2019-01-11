Минфин США намерен сохранить "жесткие" санкции против РФ
10:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга в палате представителей заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести «жесткую» санкционную политику в отношении России. Слова министра передает The Hill.
Мнучин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «жестко» действует в отношении России. Он добавил, что нынешние власти ввели больше санкций против России, чем кто бы то ни было до них.
«Мы продолжим это делать [вводить санкции против России]», — заверил Мнучин.
Ранее сообщалось, что в сенате США заблокировали закон о санкциях против России. Газета.Ru
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