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Новости

Минфин США намерен сохранить "жесткие" санкции против РФ

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10:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru

Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам закрытого брифинга в палате представителей заявил, что Соединенные Штаты продолжат вести «жесткую» санкционную политику в отношении России. Слова министра передает The Hill.

Мнучин подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа «жестко» действует в отношении России. Он добавил, что нынешние власти ввели больше санкций против России, чем кто бы то ни было до них.

«Мы продолжим это делать [вводить санкции против России]», — заверил Мнучин.

Ранее сообщалось, что в сенате США заблокировали закон о санкциях против России. Газета.Ru

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