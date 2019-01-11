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Покупателей будут уведомлять о наличии растительных жиров в составе молочной продукции

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10:05 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Производители молокосодержащих продуктов теперь должны уведомлять покупателей о наличии в составе растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, сегодня истек 180-дневный срок, который был отведен производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары. Отмечается, что информация обязательно должна быть заметна потребителю. Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено.  Эхо Москвы

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