Покупателей будут уведомлять о наличии растительных жиров в составе молочной продукции

10:05 Источник: Эхо Москвы

Производители молокосодержащих продуктов теперь должны уведомлять покупателей о наличии в составе растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, сегодня истек 180-дневный срок, который был отведен производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары. Отмечается, что информация обязательно должна быть заметна потребителю. Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено. Эхо Москвы