Покупателей будут уведомлять о наличии растительных жиров в составе молочной продукции
10:05 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Производители молокосодержащих продуктов теперь должны уведомлять покупателей о наличии в составе растительных жиров. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, сегодня истек 180-дневный срок, который был отведен производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары. Отмечается, что информация обязательно должна быть заметна потребителю. Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено. Эхо Москвы
Новости
- 11:00 11.01.2019
- Трампу подсказали, где можно взять денег на строительство стены
- 10:32 11.01.2019
- Порядка 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права
- 10:20 11.01.2019
- Во Франции "Желтые жилеты" вывели из строя 60% дорожных камер
- 10:00 11.01.2019
- Минфин США намерен сохранить "жесткие" санкции против РФ
- 09:32 11.01.2019
- Петра Павленского приговорили во Франции к трем годам тюрьмы
- 09:20 11.01.2019
- Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора
- 09:05 11.01.2019
- В российских магазинах начали продавать яйца в упаковке по 9 шт
- 09:00 11.01.2019
- США выводят из Сирии военную технику - CNN
- 23:51 10.01.2019
- Глава NASA пока не планирует поездку в Россию
- 22:10 10.01.2019
- Глава МИД Германии собирается с визитом в Россию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать