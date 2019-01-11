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Во Франции "Желтые жилеты" вывели из строя 60% дорожных камер

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10:20 11.01.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Участники движения "желтые жилеты" во Франции вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье.

По словам министра, эти акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения.

Многие участники протестов во Франции, продолжающихся уже более двух месяцев, видят в дорожных камерах лишь средство отъема денег, особенно у неимущих слоев населения.

Корреспондент Би-би-си в Париже Хью Шофилд сообщает, что следы этих актов вандализма видны повсюду. Камеры во многих случаях заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской.

Всего в стране установлено 3200 таких камер. Более половины из них перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел масштабы этой проблемы были неизвестны.  Русская служба Би-би-си

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