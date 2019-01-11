Трампу подсказали, где можно взять денег на строительство стены
11:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru
Президента США Дональда Трампа проинформировали, что он может взять деньги на строительство стены на границе с Мексикой из неиспользованных финансов, предназначенных для проведения гражданских инженерных работ по всей стране. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, об этом Трампу рассказали на брифинге чиновники Пентагона.
Отмечается, что Трамп сможет использовать часть фондов инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $13,9 млрд. Эти деньги, в том числе, предназначены для помощи районам, которые пострадали от стихийных бедствий.
Ранее о планах администрации Белого дома использовать бюджет инженерных войск для строительства стены на границе США и Мексики упоминала газета The Washington Post. Газета.Ru
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