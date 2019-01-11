Медведчук рассказал об обнищании украинцев
11:05 11.01.2019 Источник: Lenta.ru
Пенсии и размер прожиточного минимума сократились более чем в два раза за последние пять лет на Украине. Об этом написал лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук на сайте организации.
Он рассчитал, что минимальная пенсия в 2013 году составляла 3359 гривен (8947 рублей), а в 2018 году — 1497 гривен (3541 рубль), что в 2,2 раза меньше. На столько же упал и размер прожиточного минимума: с 4162 гривны (9847 рублей) до 1863 гривны (4408 рублей).
В то же время почти в 12 раз выросла цена на газ для населения (с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров). При этом в следующем году цену на газ ожидает резкое повышение до 12–14 тысяч гривен из-за требований кредиторов.
«Минимальная зарплата в 150 долларов (вместо обещанных "майданными лидерами" 1000 евро) преподносится как одна из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины. А при нищенских зарплатах и пенсиях украинцам приходится платить по европейским тарифам», — возмущается лидер движения.
В качестве решения проблемы Медведчук предлагает «восстанавливать производство, поднимать экономику, создавать новые рабочие места». Вместо этого, по его словам, киевская власть «работает на раскол страны: курс на членство в НАТО, церковный раскол, языковой вопрос».
В середине декабря сообщалось, что цены на газ для Украины рекордно выросли. В среднем тысяча кубометров импортного природного газа с учетом таможенного оформления обошлась Украине в 9472 гривны, или 339 долларов. Lenta.Ru
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