Власти Эквадора намекают Ассанжу, что ему пора сдаваться британским властям
11:20 11.01.2019 Источник: REGNUM
Оптимальным вариантом для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является добровольная сдача властям Великобритании, заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия в эфире радио FM Mundo.
По его словам, у Ассанжа есть два пути — остаться на неопределенный срок в здании эквадорской дипмиссии в Лондоне или же добровольно сдаться властям. По мнению Валенсии, сдача Великобритании является оптимальным выходом из сложившейся ситуации.
Он также напомнил, что основателю WikiLeaks необходимо неукоснительно соблюдать специально разработанный для него устав пребывания в здании посольства Эквадора в Лондоне. ИА REGNUM
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