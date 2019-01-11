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Белоруссия сняла ограничение на число дипломатов из США - СМИ

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12:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru

Белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе.

По данным издания, об этом решении министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг, 10 января, уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — подчеркнул источник журнала. Авторы издания сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Белоруссии и США.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с США.  Газета.Ru

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