Белоруссия сняла ограничение на число дипломатов из США - СМИ
12:00 11.01.2019 Источник: Газета.Ru
Белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране, пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе.
По данным издания, об этом решении министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в четверг, 10 января, уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.
«Это большой шаг. Это начало оттепели», — подчеркнул источник журнала. Авторы издания сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Белоруссии и США.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с США. Газета.Ru
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