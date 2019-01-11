Российский рубль назван самой недооцененной валютой мира
12:05 11.01.2019 Источник: РБК
О существенной недооценке рубля по сравнению с долларом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса Биг Мака». Индекс позволяет оценить покупательную способность валюты исходя из стоимости гамбургера Биг Мак в сети McDonald's.
В соответствии с оценками The Economist, почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте в по этому показателю: по оценке издания рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит $1,65 (110 руб.), в то время как в США — $5,58 (373 руб.). Год назад, в январе 2018 года рубль был недооценен на 57%.
Данные The Economist о стоимости Биг Мака в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald's (130 руб.). РБК
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