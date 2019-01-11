Системы нагревания табака предложили приравнять к сигаретам
12:20 11.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Инициатором выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
По его мнению, популярность таких систем растёт, и ими часто интересуются молодые люди. Чернышов отметил, что устройства находятся в открытой продаже, их рекламируют, из-за чего может возникнуть впечатление, что они безопасны для человека.
«В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов», — говорится в тексте заявления депутата, направленного в Минздрав. Говорит Москва
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