Системы нагревания табака предложили приравнять к сигаретам

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Инициатором выступил зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

По его мнению, популярность таких систем растёт, и ими часто интересуются молодые люди. Чернышов отметил, что устройства находятся в открытой продаже, их рекламируют, из-за чего может возникнуть впечатление, что они безопасны для человека.

«В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов», — говорится в тексте заявления депутата, направленного в Минздрав. Говорит Москва