Отдыхающих немцев больше всего раздражают туристы из России - опрос

12:32

Die Welt приводит данные из опроса, проведённого среди граждан Германии онлайн-платформой ab-in-den-urlaub. По его итогам оказалось, что больше всего на нервы отдыхающим немцам действуют русские и англичане. Причём, среди 12 национальностей, фигурировавших в опросе, лидерами стали именно русские: немцев раздражает их шумность (60% опрошенных), страсть к выпивке (56%), плохие манеры за столом (50%), грубое поведение (38%) и мания делать селфи (24%).

Немногим лучше немцы относятся и к туристам из Великобритании: в первую очередь, опрошенных раздражает привязанность британцев к алкоголю.

Однако немцы не столь критичны по отношению к своим же пьяным соотечественникам, несмотря на то, что они бывают, как минимум, столь же докучливы, отмечает издание.

Также 37% немецких туристов злит ещё одна черта англичан, заключающаяся в «оккупации» пляжных лежаков. RT



