Цена нефти Brent превысила $62 за баррель
13:05 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% и по состоянию на 11:14 мск составила 62,22 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 62 долларов за баррель 10 декабря 2018 г.
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