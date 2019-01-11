Цена нефти Brent превысила $62 за баррель

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% и по состоянию на 11:14 мск составила 62,22 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 62 долларов за баррель 10 декабря 2018 г.