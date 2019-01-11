ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки с Брюсселем - The Guardian
13:20 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем приведет к длительным негативным последствиям для британской экономики - падению ВВП почти на 8%, потере тысяч рабочих мест. Об этом сообщает в пятницу газета "Гардиан" со ссылкой на Конфедерацию британской промышленности (КБП).
Объединение ведущих предпринимателей Соединенного Королевства обнародовало эти данные в преддверии намеченного на 15 января голосования по проекту соглашения об условиях Brexit в Палате общин британского парламента. Депутаты нижней палаты должны были выразить мнение по поводу сделки еще в первой половине декабря, однако премьер- министр Тереза Мэй перенесла эту важнейшее для страны волеизъявление на третью неделю января, опасаясь поражения правительства.
Нынешнее соглашение Лондона и Брюсселя, как считает генеральный директор КБП Кэролин Фейрберн, является определенным решением проблем, поскольку обеспечивает переходный период и позволит избежать "чрезвычайно разрушительной" ситуации для экономики. Фейрберн призывает парламентариев "защитить безопасность и процветание страны" и при принятии решения не руководствоваться исключительно политическими соображениями.
Ранее со схожим прогнозом в случае выхода королевства из ЕС по наихудшему сценарию выступил глава Банка Англии Марк Карни. Он предупредил британских парламентариев о том, что Великобритания может столкнуться, в частности, с подорожанием продуктов питания в среднем на 10%. "При воплощении в жизнь наиболее экстремального сценария сумма чека при посещении магазина вырастет в среднем на 10%", - отметил Карни.
Британский Центробанк также не исключил в случае "жесткого" Brexit падения курса британского фунта стерлингов на 25%, хаоса на границах и потерей всех имеющихся у Великобритании как у члена ЕС торговых соглашений с другими странами. При данном варианте к 2023 году ВВП страны будет на 8% ниже, чем предусматривают последние прогнозы банка.
Новости
- 14:00 11.01.2019
- Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану
- 13:32 11.01.2019
- Петербургские депутаты предложили привлекать к ответственности за живодерство с 14 лет
- 13:05 11.01.2019
- Цена нефти Brent превысила $62 за баррель
- 13:00 11.01.2019
- В России хотят разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители
- 12:32 11.01.2019
- Отдыхающих немцев больше всех раздражают туристы из России - опрос
- 12:20 11.01.2019
- Системы нагревания табака предложили приравнять к сигаретам
- 12:05 11.01.2019
- Российский рубль назван самой недооцененной валютой мира
- 12:00 11.01.2019
- Белоруссия сняла ограничение на число дипломатов из США - СМИ
- 11:32 11.01.2019
- Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - The Hill
- 11:20 11.01.2019
- Власти Эквадора намекают Ассанжу, что ему пора сдаваться британским властям
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать