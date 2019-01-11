ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки с Брюсселем - The Guardian

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем приведет к длительным негативным последствиям для британской экономики - падению ВВП почти на 8%, потере тысяч рабочих мест. Об этом сообщает в пятницу газета "Гардиан" со ссылкой на Конфедерацию британской промышленности (КБП).

Объединение ведущих предпринимателей Соединенного Королевства обнародовало эти данные в преддверии намеченного на 15 января голосования по проекту соглашения об условиях Brexit в Палате общин британского парламента. Депутаты нижней палаты должны были выразить мнение по поводу сделки еще в первой половине декабря, однако премьер- министр Тереза Мэй перенесла эту важнейшее для страны волеизъявление на третью неделю января, опасаясь поражения правительства.

Нынешнее соглашение Лондона и Брюсселя, как считает генеральный директор КБП Кэролин Фейрберн, является определенным решением проблем, поскольку обеспечивает переходный период и позволит избежать "чрезвычайно разрушительной" ситуации для экономики. Фейрберн призывает парламентариев "защитить безопасность и процветание страны" и при принятии решения не руководствоваться исключительно политическими соображениями.

Ранее со схожим прогнозом в случае выхода королевства из ЕС по наихудшему сценарию выступил глава Банка Англии Марк Карни. Он предупредил британских парламентариев о том, что Великобритания может столкнуться, в частности, с подорожанием продуктов питания в среднем на 10%. "При воплощении в жизнь наиболее экстремального сценария сумма чека при посещении магазина вырастет в среднем на 10%", - отметил Карни.

Британский Центробанк также не исключил в случае "жесткого" Brexit падения курса британского фунта стерлингов на 25%, хаоса на границах и потерей всех имеющихся у Великобритании как у члена ЕС торговых соглашений с другими странами. При данном варианте к 2023 году ВВП страны будет на 8% ниже, чем предусматривают последние прогнозы банка.