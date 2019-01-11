Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольства Великобритании, Ирландии и Канады получат консульский доступ к задержанному в Москве по обвинению в шпионаже Полу Уилану. Об этом заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее сотрудникам посольства США в Москве был оперативно предоставлен консульский доступ к Уилану. "В ходе следственных действий выяснилось, что арестованный имеет гражданство и подданство еще трех стран - Великобритании, Ирландии и Канады, - отметила она. - Посольства указанных государств были незамедлительно уведомлены об этом".

"В свою очередь они обратились с просьбой о посещении. Такую возможность они получат по взаимной договоренности во взаимно удобные сроки", - сказала Захарова.