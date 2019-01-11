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Российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления - СК РФ

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14:12 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа вооруженных бандитов убила российских журналистов в Центральноафриканской Республике, отправившихся туда на съемки документального фильма, при попытке ограбления. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ссылаясь на показания водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей.

"30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь", - сказала Петренко.

Она отметила, что в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок. "На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено и на автомобиле покинул место происшествия", - сообщила представитель СК.

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