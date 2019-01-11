Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки
14:32 11.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В правительстве не будут запрещать врачам и учителям принимать подарки. Замглавы аппарата правительства Андрей Логинов пояснил, что ограничения касаются только чиновников.
«Это всё написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», — цитирует Логинова РИА Новости.
Он заявил, что сообщения о возможном запрете получать подарки врачам и учителям — «не более чем домыслы».
В декабре правительство внесло в парламент законопроект, который ограничивает типы подарков, которые могут получать госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и госкорпораций. В настоящее время врачам и работникам культуры запрещено принимать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Говорит Москва
Новости
- 15:35 11.01.2019
- Макрон не поедет на экономический форум в Давос
- 15:32 11.01.2019
- Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России - Мосгорсуд
- 15:12 11.01.2019
- Из-за приостановки работы федеральных учреждений потери экономики США могут составить более $1 млрд в неделю
- 15:00 11.01.2019
- Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора
- 14:12 11.01.2019
- Российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления - СК РФ
- 14:00 11.01.2019
- Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану
- 13:32 11.01.2019
- Петербургские депутаты предложили привлекать к ответственности за живодерство с 14 лет
- 13:20 11.01.2019
- ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки с Брюсселем - The Guardian
- 13:05 11.01.2019
- Цена нефти Brent превысила $62 за баррель
- 13:00 11.01.2019
- В России хотят разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать