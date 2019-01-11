Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В правительстве не будут запрещать врачам и учителям принимать подарки. Замглавы аппарата правительства Андрей Логинов пояснил, что ограничения касаются только чиновников.

«Это всё написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало», — цитирует Логинова РИА Новости.

Он заявил, что сообщения о возможном запрете получать подарки врачам и учителям — «не более чем домыслы».

В декабре правительство внесло в парламент законопроект, который ограничивает типы подарков, которые могут получать госслужащие, сотрудники бюджетных организаций и госкорпораций. В настоящее время врачам и работникам культуры запрещено принимать подарки стоимостью более 3 тысяч рублей. Говорит Москва