0
0
77
Новости

Из-за приостановки работы федеральных учреждений потери экономики США могут составить более $1 млрд в неделю

Добавить в избранное

15:12 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Потери экономики США в результате приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более миллиарда долларов в неделю. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Кевин Хассет

Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках для кредитоспособности США. Работа части федеральных ведомств в стране приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. 

Дональд Трамп не может договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Американский президент допускает введение в стране режима чрезвычайного положения.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:35 11.01.2019
Макрон не поедет на экономический форум в Давос
0
9
15:32 11.01.2019
Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России - Мосгорсуд
0
30
15:00 11.01.2019
Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора
0
95
14:32 11.01.2019
Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки
0
187
14:12 11.01.2019
Российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления - СК РФ
0
161
14:00 11.01.2019
Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану
0
151
13:32 11.01.2019
Петербургские депутаты предложили привлекать к ответственности за живодерство с 14 лет
0
177
13:20 11.01.2019
ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit без сделки с Брюсселем - The Guardian
0
209
13:05 11.01.2019
Цена нефти Brent превысила $62 за баррель
0
208
13:00 11.01.2019
В России хотят разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители
0
232

Возврат к списку