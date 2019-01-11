Из-за приостановки работы федеральных учреждений потери экономики США могут составить более $1 млрд в неделю

15:12 Источник: Эхо Москвы

Потери экономики США в результате приостановки работы части федеральных учреждений могут составить более миллиарда долларов в неделю. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам

Рейтинговое агентство Fitch ранее на этой неделе заявило о рисках для кредитоспособности США. Работа части федеральных ведомств в стране приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования.

Дональд Трамп не может договориться с демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Американский президент допускает введение в стране режима чрезвычайного положения. Эхо Москвы