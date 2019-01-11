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МИД РФ подвергся хакерским атакам за девять месяцев 2018 года более 77 млн раз

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16:12 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интернет-портал российского внешнеполитического ведомства за первые девять месяцев прошлого года более 77 миллионов раз подвергся хакерским атакам из-за рубежа. Такие данные привела в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"С 1 января по 30 сентября 2018 года было зафиксировано более 77 миллионов воздействий на интернет-портал МИД РФ, - отметила она. - По информации наших специалистов, хакерские атаки производились с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Японии, Украины, Румынии, Германии, Дании, Италии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Турции и Китая".

Официальный представитель дипведомства напомнила, что самая массированная DDoS-атака на сайт министерства и все публичные ресурсы МИД РФ в интернет-пространстве была зафиксирована 20 апреля 2018 года. "Суммарная мощность воздействия этой атаки составила более 150 гигабайт в секунду, в связи с чем наблюдалась кратковременная неработоспособность официального веб-сайта министерства и сайтов российских загранучреждений, размещенных на домене МИД РФ", - добавила она.

"Тем не менее все информационные атаки мы отражаем, - продолжила дипломат. - Мы не фиксируем того, что они оказывают тотальное деструктивное воздействие на целостность официального сайта МИД РФ. По крайней мере специалисты работают над недопущением этого, и мы делаем все для того, чтобы защитить информационные ресурсы российских загранучреждений".

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