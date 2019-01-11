МИД РФ подвергся хакерским атакам за девять месяцев 2018 года более 77 млн раз
16:12 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интернет-портал российского внешнеполитического ведомства за первые девять месяцев прошлого года более 77 миллионов раз подвергся хакерским атакам из-за рубежа. Такие данные привела в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"С 1 января по 30 сентября 2018 года было зафиксировано более 77 миллионов воздействий на интернет-портал МИД РФ, - отметила она. - По информации наших специалистов, хакерские атаки производились с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Японии, Украины, Румынии, Германии, Дании, Италии, Великобритании, Канады, Нидерландов, Саудовской Аравии, Польши, Турции и Китая".
Официальный представитель дипведомства напомнила, что самая массированная DDoS-атака на сайт министерства и все публичные ресурсы МИД РФ в интернет-пространстве была зафиксирована 20 апреля 2018 года. "Суммарная мощность воздействия этой атаки составила более 150 гигабайт в секунду, в связи с чем наблюдалась кратковременная неработоспособность официального веб-сайта министерства и сайтов российских загранучреждений, размещенных на домене МИД РФ", - добавила она.
"Тем не менее все информационные атаки мы отражаем, - продолжила дипломат. - Мы не фиксируем того, что они оказывают тотальное деструктивное воздействие на целостность официального сайта МИД РФ. По крайней мере специалисты работают над недопущением этого, и мы делаем все для того, чтобы защитить информационные ресурсы российских загранучреждений".
Новости
- 17:12 11.01.2019
- В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей в интернете
- 17:00 11.01.2019
- Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета
- 16:32 11.01.2019
- В новогодние праздники работали более трети россиян - опрос
- 16:00 11.01.2019
- Макрон не поедет на экономический форум в Давос
- 15:32 11.01.2019
- Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России - Мосгорсуд
- 15:12 11.01.2019
- Из-за приостановки работы федеральных учреждений потери экономики США могут составить более $1 млрд в неделю
- 15:00 11.01.2019
- Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора
- 14:32 11.01.2019
- Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки
- 14:12 11.01.2019
- Российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления - СК РФ
- 14:00 11.01.2019
- Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать