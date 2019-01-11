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В новогодние праздники работали более трети россиян - опрос

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16:32 11.01.2019 Источник: RNS

В новогодние праздники несколько дней на своем рабочем месте провели 22% россиян, еще 13% работали дистанционно, следует из результатов опроса сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business.

«22% респондентов отметили, что несколько дней каникул им пришлось провести на рабочем месте. Еще 13% также отрывались от отдыха, но до офиса не доезжали, решая вопросы дистанционно», — рассказали в организации.

Отмечается, что главной причиной выхода на работу в праздники участники опроса назвали неотложные обстоятельства. Как указывает сервис, 19% опрошенных ответили, что трудились в праздники, чтобы больше заработать. RNS

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