В новогодние праздники работали более трети россиян - опрос
16:32 11.01.2019 Источник: RNS
В новогодние праздники несколько дней на своем рабочем месте провели 22% россиян, еще 13% работали дистанционно, следует из результатов опроса сервиса для организации командировок OneTwoTrip for Business.
«22% респондентов отметили, что несколько дней каникул им пришлось провести на рабочем месте. Еще 13% также отрывались от отдыха, но до офиса не доезжали, решая вопросы дистанционно», — рассказали в организации.
Отмечается, что главной причиной выхода на работу в праздники участники опроса назвали неотложные обстоятельства. Как указывает сервис, 19% опрошенных ответили, что трудились в праздники, чтобы больше заработать. RNS
Новости
- 17:12 11.01.2019
- В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей в интернете
- 17:00 11.01.2019
- Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета
- 16:12 11.01.2019
- МИД РФ подвергся хакерским атакам за девять месяцев 2018 года более 77 млн раз
- 16:00 11.01.2019
- Макрон не поедет на экономический форум в Давос
- 15:32 11.01.2019
- Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России - Мосгорсуд
- 15:12 11.01.2019
- Из-за приостановки работы федеральных учреждений потери экономики США могут составить более $1 млрд в неделю
- 15:00 11.01.2019
- Матвиенко предложила восстановить в России должность генерал-прокурора
- 14:32 11.01.2019
- Врачам и учителям не будут запрещать принимать подарки
- 14:12 11.01.2019
- Российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления - СК РФ
- 14:00 11.01.2019
- Великобритания, Ирландия и Канада получат консульский доступ к Полу Уилану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать