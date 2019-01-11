Роскосмос получил от NASA официальный отзыв приглашения Рогозина

18:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос получил от НАСА официальное письмо, подписанное администратором американского аэрокосмического агентства Джимом Брайденстайном, об отзыве приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина посетить США. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения", - сказал Устименко.