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Глава Минэнерго сказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

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20:01 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Орешкин", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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