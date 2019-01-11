Глава Минэнерго сказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе
20:01 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин возглавит российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Орешкин", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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