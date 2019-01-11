0
0
71
Новости

Собрание Македонии проголосовало за изменение названия страны

Добавить в избранное

21:20 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Собрания (Парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики. Данное решение было принято в пятницу в ходе 75-го заседания парламента.

Предложение поддержал 81 депутат из 120. В октябре 2018 года законопроект был принят в первом чтении большинством голосов парламентариев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:01 11.01.2019
Глава Минэнерго сказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе
0
170
19:45 11.01.2019
Сотрудники СИЗО не дали правозащитникам поговорить с Полом Уиланом
0
195
19:10 11.01.2019
SpaceX произвела успешный пуск и посадку первой ступени ракеты Falcon 9
0
250
18:53 11.01.2019
Роскосмос получил от NASA официальный отзыв приглашения Рогозина
0
275
17:40 11.01.2019
В Киеве посоветовали 3 млн украинцев, проживающих в РФ, голосовать на территории Украины
0
302
17:12 11.01.2019
В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей в интернете
0
333
17:00 11.01.2019
Во Флориде технику отрубило голову винтом вертолета
0
298
16:32 11.01.2019
В новогодние праздники работали более трети россиян - опрос
0
321
16:12 11.01.2019
МИД РФ подвергся хакерским атакам за девять месяцев 2018 года более 77 млн раз
0
306
16:00 11.01.2019
Макрон не поедет на экономический форум в Давос
0
355

Возврат к списку