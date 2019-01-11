Собрание Македонии проголосовало за изменение названия страны

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Собрания (Парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики. Данное решение было принято в пятницу в ходе 75-го заседания парламента.

Предложение поддержал 81 депутат из 120. В октябре 2018 года законопроект был принят в первом чтении большинством голосов парламентариев.