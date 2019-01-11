В Минэнерго пояснили слова своего министра по поводу главы делегации РФ в Давосе

22:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова главы Минэнерго РФ Александра Новака о главе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе были только предположением. Об этом заявили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.

Ранее Новак публично предположил, что российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

"Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форум в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Министерства энергетики России", - пояснили в пресс-службе.