В Минэнерго пояснили слова своего министра по поводу главы делегации РФ в Давосе
22:03 11.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слова главы Минэнерго РФ Александра Новака о главе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе были только предположением. Об этом заявили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства.
Ранее Новак публично предположил, что российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
"Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форум в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы Министерства энергетики России", - пояснили в пресс-службе.
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