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В выходные Францию может снова захлестнуть волна массовых протестов

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08:46 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готовится к очередной субботе протестов "желтых жилетов", запланированной во многих крупных городах. Свое намерение провести новую мобилизацию манифестанты подтвердили в социальных сетях, распространив также призывы к французам присоединиться к ним.

Согласно прогнозам МВД республики, девятая волна протестных акций соберет в столице и регионах более 50 тыс. "желтых жилетов". В Париже, как сообщил префект столичной полиции Мишель Дельпеш, в субботу ожидается массовое участие радикально настроенных манифестантов.

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