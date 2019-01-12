В выходные Францию может снова захлестнуть волна массовых протестов

08:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция готовится к очередной субботе протестов "желтых жилетов", запланированной во многих крупных городах. Свое намерение провести новую мобилизацию манифестанты подтвердили в социальных сетях, распространив также призывы к французам присоединиться к ним.

Согласно прогнозам МВД республики, девятая волна протестных акций соберет в столице и регионах более 50 тыс. "желтых жилетов". В Париже, как сообщил префект столичной полиции Мишель Дельпеш, в субботу ожидается массовое участие радикально настроенных манифестантов.