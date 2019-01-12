Америка вскоре начнет обеспечивать в Арктике " свободу мореплавания"
08:50 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты планируют в предстоящие месяцы направить в воды Арктики корабль ВМС, к которому могут присоединиться самолет базовой патрульной авиации P-8 Poseidon ("Пи-8 Посейдон") и самолет-разведчик. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете "Уолл-стрит джорнэл" министр американских ВМС Ричард Спенсер.
"Да, концепция состоит в том, чтобы войти туда", - сказал он, уточнив, что планирование предстоящей операции находится на начальном этапе. "Мы разрабатываем их [планы], пока мы говорим с вами", - добавил Спенсер.
Он пояснил, что в данном случае ВМС США намерены обосновать свое присутствие в водах Арктики свободой мореплавания. Согласно планам, порт стратегического значения будет на острове Адак (штат Аляска), где в 1942-1997 годах располагалась американская военная база. Туда намечено на первом этапе направить корабль и два самолета.
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