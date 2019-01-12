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Дочь Трампа может стать кандидатом от США на должность главы Всемирного банка

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08:56 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация рассматривает возможность выдвижения кандидатуры дочери президента США Дональда Трампа Иванки, а также покинувшей должность постпреда США при ООН Никки Хейли на пост президента Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщила в пятницу газета "Файнэншл таймс".

По данным ее источников, помимо этих кандидаток Белый дом также рассматривает директора Агентства США по международному развитию Марка Грина. Ранее интернет-издание "Дейли коллер" сообщило о том, что администрация Трампа может выдвинуть на этот пост заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса, который известен своими консервативными взглядами. Представитель американского Минфина заявила, что ведомство получило "значительное число рекомендаций хороших кандидатов" и "начинает процесс изучения" претендентов.

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