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Текущая приостановка работы правительства США стала рекордной по срокам

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09:05 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, начавшаяся 22 декабря 2018 года, побила предыдущий рекорд по продолжительности и стала самой длинной в истории страны. В полночь на субботу по местному времени (08:00 мск) начался 22-й день нынешнего "шатдауна", как именуют в США такие перебои в работе федеральных органов власти.

Предыдущее сомнительное достижение этого рода продолжительностью в 21 день было зафиксировано в США при президенте Билле Клинтоне в декабре 1995 - январе 1996 гг. Тогда причиной разногласий стало предложенное Республиканской партией сокращение ассигнований на программы медицинского обеспечения, образования и охраны окружающей среды, против которого возражали демократы во главе с Клинтоном.

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