СМИ: Срок следствия по делу украинских моряков продлен до конца весны

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок предварительного следствия по делу арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы РФ, продлен до 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая", - сказал источник, отметив, что следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца.