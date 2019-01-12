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СМИ: Срок следствия по делу украинских моряков продлен до конца весны

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09:20 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок предварительного следствия по делу арестованных украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении границы РФ, продлен до 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Срок следствия по уголовному делу продлен до 25 мая", - сказал источник, отметив, что следствие также настаивает на продлении срока ареста обвиняемым до 26 апреля, то есть на 3 месяца.

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