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В планах у ВМФ России поставить на боевое дежурство три десятка подводных дронов "Посейдон"

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10:20 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов "Посейдон", сообщил в субботу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагается, что по две подлодки - носителя "Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - сказал собеседник агентства.

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