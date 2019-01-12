Утечка газа привела к сильному взрыву в Париже
12:08 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причиной взрыва, прогремевшего в субботу в центральном районе французской столицы, стала утечка газа. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на префектуру полиции.
Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.
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