Утечка газа привела к сильному взрыву в Париже

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как информировала префектура, значительный ущерб нанесен булочной, находящейся на этой улице, в ней возник пожар. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и наряды полиции.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.

Причиной взрыва, прогремевшего в субботу в центральном районе французской столицы, стала утечка газа. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на префектуру полиции.