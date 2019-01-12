Остановленное из-за шторма судоходство в Керченском проливе возобновлено

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановленное с 9 января из-за штормового ветра судоходство по Керчь- Еникальскому каналу возобновлено, первые суда прошли по каналу утром в пятницу, сообщил ТАСС представитель пресс- службы Росморречфлота.

"В 09:30 первые восемь судов [прошли] по Керчь- Еникальскому каналу с севера. Погода улучшилась, северо- западный ветер 12-14 м/с, плюс три градуса", - сообщил собеседник агентства.