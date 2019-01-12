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У специалистов возникли проблемы с орбитальным спутником "Спектр-Р"

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11:35 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

От космического аппарата-радиоиелескопа "Спектр-Р", входящего в проект "Радиоастрон", - поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником. О статусе аппарата можно будет говорить в понедельник, сообщил в субботу ТАСС руководитель проекта "Радиоастрон" Николай Кардашев.

"Комментировать рано, комментировать можно будет в понедельник в первой половине дня. Сейчас с ним [аппаратом] проводятся сеансы, [специалисты] пытаются выяснить - что-то произошло с ним или ничего не произошло", - сказал Кардашев, отвечая на вопрос о текущем статусе аппарата.

Как подчеркнул ученый, "сказать, что аппарат вышел из строя, нельзя, сигналы от него есть".

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