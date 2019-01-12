В НАК сообщили, чем занимались нейтрализованные в Дагестане боевики

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году", - сказали в НАК.

По данным Информцентра, также установлено, что боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.