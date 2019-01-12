В НАК сообщили, чем занимались нейтрализованные в Дагестане боевики
14:10 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нейтрализованные в Дагестане боевики занимались вербовкой молодежи в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
"Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году", - сказали в НАК.
По данным Информцентра, также установлено, что боевики планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов.
Новости
- 10:20 12.01.2019
- В планах у ВМФ России поставить на боевое дежурство три десятка подводных дронов "Посейдон"
- 09:20 12.01.2019
- СМИ: Срок следствия по делу украинских моряков продлен до конца весны
- 08:50 12.01.2019
- Америка вскоре начнет обеспечивать в Арктике " свободу мореплавания"
- 13:00 11.01.2019
- В России хотят разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители
- 11:32 11.01.2019
- Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - The Hill
- 09:00 11.01.2019
- США выводят из Сирии военную технику - CNN
- 20:53 10.01.2019
- Литва знает, что НАТО нужно делать
- 13:20 10.01.2019
- В ЦАР может появиться российская военная база
- 11:00 10.01.2019
- Военные Китая завершили испытания С-400 с положительной оценкой - источник
- 10:00 10.01.2019
- Списанный в 2012 году спутник "Космос-2430" планово сведен с орбиты - Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать