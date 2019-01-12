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Армянская католическая церковь получит участок под строительство храма

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14:45 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возглавляемая мэром Сергеем Собяниным Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась с предоставлением земельного участка в Южном Бутове для строительства первого в столице храма Армянской католической церкви. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Земельный участок площадью 0,7 га будет передан местной религиозной организации (МРО) "[Приход] Святого Григора Просветителя" Армянской католической церкви в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и строительства храма и приходского религиозно-культурного центра", - передает пресс-служба слова и.о. председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой. Общая площадь храма может составить 1 тыс. кв. метров, церковно-причтового дома - 850 кв. метров.

В настоящее время все действующие в Москве храмы армянского обряда принадлежат Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви. 

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