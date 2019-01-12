Орбитальный радиотелескоп "Спектр-Р" давно превысил срок активной работы
15:15 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический радиотелескоп "Спектр-Р" превысил срок своей активной работы в 2,5 раза. Об этом сообщил в субботу ТАСС советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
"Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза", - сказал он.
Ранее академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта "Радиоастрон", куда входит "Спектр- Р") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но есть проблемы с управлением спутником.
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